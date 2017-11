Milton Leite se irrita e palavrão vaza ao vivo em transmissão do SporTV

O narrador Milton Leite foi traído pelo áudio mais uma vez. Ele soltou um “caral…” ao vivo durante o jogo do Grêmio nesta quarta-feira. “Eu sou ouço o [som] ambiente, cara***”, falou.

No começo deste ano, ele chegou a soltar um “cara…” durante o programa Troca de Passes. Mais uma vez ele reclamava de seu retorno.

Durante a Olimpíada no Rio de Janeiro, ele também soltou um palavrão durante a competição de Thiago Braz, no salto com vara: “Deixa eu falar, porra, deixa eu falar”.

Em entrevista ao UOL Esporte neste ano, Milton Leite explicou o que faz com que alguns palavrões acabem vazando. “É uma tensão danada. Uma transmissão de televisão deve envolver, por baixo, cerca de 50 pessoas. Você tem o pessoal do caminhão, meia dúzia de câmeras, caboman, o cara do áudio, o cara do vídeo, diretor de TV, coordenador… E eu tenho no meu ouvido ao menos três pessoas falando comigo. É o coordenador do caminhão, o diretor de TV e o cara que está lá no Rio, na central da emissora, recebendo as imagens. Além disso, você coordena dois repórteres, às vezes dois comentaristas, e, além de fazer o meio-campo, você tem de controlar o número de inserções comerciais da transmissão. Tudo isso quem controla é o narrador. Então, é um troço tenso. São três horas de concentração e, além de tudo, tem que prestar atenção no jogo e narrar direito”, falou.

O incidente desta noite repercutiu entre telespectadores no Twitter: