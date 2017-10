Fernanda Gentil vê oportunidade de "quebrar tabus" com Saia Justa

Leandro Carneiro

Do UOL, em São Paulo

A apresentadora Fernanda Gentil não faz o perfil de ficar em cima do muro. Sempre com boa dose de humor, ela mostra posicionamento sobre coisas que discorda em suas redes sociais. Agora, ela terá a oportunidade de fazer isso na televisão. A partir do dia 6 de dezembro, ela ocupará o lugar de Taís Araújo no sofá do Saia Justa, programa do GNT.

“Estou muito feliz, sempre gostei do programa, é muito rico, com temas muito nobres, fundamentais para a gente. Um programa de debate, com um bom papo, bom nível, que tira conclusões diferentes, isso deixa a conversa muito rica mesmo. É um programa interessante, que tem uma pluralidade. É muito importante falar sobre tudo, debater sobre o que está acontecendo”, falou ao UOL Esporte.

O posto ocupado por Fernanda Gentil ao lado de Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Pitty não será definitivo. Em março, o lugar será assumido pela cantora Gaby Amarantos.

“A direção do canal me ligou perguntando se tinha interesse. Fiquei surpresa, não achei que meu nome ventilasse internamente. Fiquei muito feliz. Eu gosto de televisão, é um programa que vejo. Acho que quanto mais a gente puder quebrar tabus, esclarecer temas, melhor. Não todos eles, alguns deles, não vão ter soluções. Só de falar ali, botar a carta na mesa, dar voz a quem precisa, é importante”, completou.

Segundo Fernanda, os fãs podem esperar dela uma postura semelhante a que ela tem na rede social. A apresentadora não teme nenhum assunto que terá de tratar na atração, mesmo reconhecendo ter um “canhão nas mãos”.

“Não tenho medo. Eu tenho consciência que é um canhão que a gente tem nas mãos, de proporções muito grande. Mas isso não me inibe, não me intimida. É tudo que boto nas redes sociais, toco nesses assuntos. Agora, também tenho um programa que me dá espaço para debater temas que acredito que são temas do Saia Justa. Não tenho medo, se colocar com educação, postura, tem direito de falar o que quiser”, disse.

Além do Saia Justa, Fernanda ainda comanda o programa Papo de Almoço na Rádio Globo. Ela já figurou em programas de entretenimento da Globo como Faustão, Em Família, entre outros. Ao falar sobre a carreira, a apresentadora não fecha as portas por áreas de atuação.

“Gosto de fazer televisão, gosto de ver o natural, como é, sem personagem. É melhor quando a gente é mais espontânea, sou assim, não preciso mudar em nada meu jeito de ser. É meu jeito particular, ter leveza, naturalidade, bom humor, fica mais fácil, com menos stress”, afirmou.

“Eu gosto muito do esporte, eu escolhi para trabalhar, é muito saudável, tem histórias muito ricas, emocionantes, mas não divido por área. Gosto de projetos em que possa ser eu mesma, natural, útil por ali, produtiva, que possa ajudar. O que tiver de desafio pela frente, desde que me sinta bem, possa acrescentar, eu topo”, complementou.

Além dos programas de entretenimento, Fernanda ainda tem a apresentação do Convocadas, na Rádio Globo, o Esporte Espetacular e cuida de sua ONG Caslu.

“Falta de tempo é uma boa desculpa, mas quando a gente quer, a gente arranja. Estou muito feliz, tira daqui, bota lá, só não posso tirar dos filhos. Nos projetos profissionais, a gente vai ajustando”, finalizou.