Zico escala 'time' com Tatá e brinca sobre Muralha: "Tem que pôr um ruim"

No Brasil com sua banda, “Noel Gallagher’s High Flying”, abrindo os shows no país do U2, o cantor Noel Gallagher, ex-vocalista, guitarrista e principal compositor do Oasis, foi o convidado do The Noite, talk show de Danilo Gentili no SBT, em entrevista levado ao ar na madrugada deste sábado (21). Torcedor fanático do Manchester City, o músico foi só elogios ao brasileiro Gabriel Jesus, ex-Palmeiras, atual atacante da equipe inglesa e da seleção.