1ª vez do veterano! Galvão se empolga com estreia em transmissão do SporTV

Galvão Bueno estreará em uma transmissão no SporTV neste domingo (29). Será a primeira vez do principal narrador da Rede Globo narrando no canal de TV fechado. Empolgado, Galvão se empolgou com a novidade nas redes sociais.

“Hoje é dia de estréia!!! Vou fazer minha primeira transmissão no @sportv. GP do México de F1 ao vivo as 5 da tarde horário de Brasília. E depois, as 23:50, vovê pode ver também na @redeglobo!! F1 em dose dupla!! Hamilton com as mãos no Tetra!! #f1naglobo #enosportv #tamojuntoemisturado“, comentou Galvão.

O canal de TV por assinatura SporTV 2 transmitira o GP do México porque a Globo priorizou a rodada do Brasileirão, no mesmo horário da disputa automobilística. A emissora exibirá os jogos Ponte Preta x Corinthians e Atlético-MG x Botafogo.

O GP poderá ter o tetracampeonato de Lewis Hamilton. Hamilton sequer precisa vencer para se sagrar campeão. Com 66 pontos a mais que Sebastian Vettel, o inglês só precisa de nove pontos, ou seja o 5º lugar no México, para conquistar o tetra.

Veja mais:

Galvão Bueno narrará GP do México no SporTV 2

Gentil mostra habilidade na embaixadinha e brinca sobre jogador mais bonito