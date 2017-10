Ivan Moré, o global que não perde as raízes: "sou um p... de um caipira"

Do UOL, em São Paulo

Demétrio Vecchioli e Felipe Pereira



Ivan Moré está onde muitos gostariam de estar, apresentando o Globo Esporte São Paulo. E ele tem fome. Sonha com voos mais altos na maior emissora do país. Ainda assim, não nega que chegou longe. Ainda mais para um filho de vendedores autônomos que estudou a vida inteira em escola pública e começou a trabalhar aos 14 anos.

O primeiro emprego foi em uma rádio de Presidente Venceslau (SP), cidade em que nasceu. “Quis trabalhar desde cedo e descobri o que queria fazer da vida”. O passo seguinte foi estudar jornalismo. A faculdade também era pública. Ivan se formou na Universidade Estadual de Londrina.

Hoje, ele é reconhecido nas ruas e não são poucas pessoas que pedem fotos. O cara sorri, faz pose, conversa. O jornalista acredita que o sucesso é consequência de ser o mesmo na vida pessoal e em frente às câmeras. Desta maneira, não existe a personagem que aparece na TV e que não tem conexão com o quem ele é realmente. E Ivan Moré se considera o típico brasileiro nascido no interior. “Sou um p… de um caipira”.

A primeira viagem de avião de um caipira

Ivan Moré saiu da faculdade com emprego na Globo. O primeiro contrato com a emissora foi uma surpresa. “Eu estava em Londrina e teve um teste na Globo. Não esperava passar porque precisavam de gente com experiência”.

Mas o currículo foi o vencedor e o jornalista trabalhou no interior do Paraná por quase um ano. A carreira teve uma salto ao fazer uma matéria de repercussão que chamou a atenção de Amauri Soares, ex-marido de Patrícia Poeta e então diretor de Jornalismo da Globo São Paulo.

Ivan Moré foi convidado para trabalhar em Sorocaba, onde ficou por três anos. Os prêmios que ganhou ajudaram na escalada da carreira e proporcionaram um convite para conhecer a Alemanha. “Foi a minha primeira viagem de avião na vida”.

Substituindo Tiago Leifert

O jornalista está todo dia na tela da maior emissora do país no estado mais populoso do Brasil. Ele acredita que foi escolhido para substituir Tiago Leifert por foi o primeiro a comprar o projeto dentro da Globo. “Apostei logo nos três primeiros meses, quando ninguém estava gostando”.

Ivan Moré diz que está feliz com o cargo ocupado, mas avisa que está disposto a mudar para qualquer cidade do Brasil e do mundo para continuar crescendo na empresa. Ele fala que a emissora tem “infinitas possibilidades”, por isso não tem um posto definido que gostaria de ocupar. “Quero desafio. Posso ir para onde me mandarem”.