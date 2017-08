Patrícia Maldonado brilhou na TV, mas largou carreira para ficar perto da família

Leandro Carneiro

Do UOL, em São Paulo

Patricia Maldonado se destacou na TV brasileira. Ela chegou a trabalhar na EPTV, afiliada da Globo, SporTV e por último na Band, onde foi apresentadora. Mas, de uns tempos para cá, ela deu um tempo na televisão. Pela sua família, resolveu mudar sua vida.

Desde 2015, Patricia resolveu largar a televisão para morar nos Estados Unidos. Foi com o marido e as filhas. O principal objetivo era viver os crescimentos de suas herdeiras.

“Senti hora de me dedicar mais a família. Amo trabalhar com jornalismo, amo televisão e sinto muita falta. Mas o crescimento das minhas filhas vai acontecer uma vez só, não podia perder mais nada, nenhuma apresentação da escola, nenhum dente que cai, a primeira vez no esporte, nada disso. A medida que elas foram crescendo, isso foi ganhando importância. Embora muitas mães consigam aliar duas coisas, elas perdem algumas coisas, a vida é assim, a gente precisa trabalhar. Eu, Patricia, sofria muito de perder. Ter de trabalhar no aniversário delas, perder apresentação delas. Decidi que precisava me dedicar mais a elas”, falou.

Quando decidiu se mudar para os Estados Unidos, ela largou a apresentação na TV. Patricia conversou com Guilherme Arruda, seu marido, e mudou a rotina. No começo, cobriu alguns eventos, como a Florida Cup, ainda pela Band em solo americano.

E se abriu mão da TV pela família, foi justamente falar sobre seu dia a dia que fez Patricia Maldonado começar um novo projeto. Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, ela fala sobre desafios diários da maternidade na página e no site Familia Muda Tudo.

“Ideia surgiu de uma necessidade que eu tinha de colocar no papel, me expressar, passando por momentos bem complexos. Envolvia um monte de coisa, mudança de país, de vida. Envolvia meu mergulho de cabeça no universo materno. Não queria só dividir com amigas, queria colocar em algum lugar. Surgiu assim, despretensioso”, afirmou.

“Muita gente pensa nisso. Vi que as pessoas se interessavam em saber como lidavam com dilema da maternidade diariamente. O filho brigou na escola, fez xixi na cama de novo. Várias coisinhas que acontecem no dia, vi que gostavam. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Hoje, você sabe tudo, amanhã aparece com novidade”, completou.

Além do site, Patricia ainda trabalha no departamento de marketing de uma empresa em Orlando, nos Estados Unidos.

Apesar do sucesso e de estar feliz com a vida mais próxima da família, a apresentadora admite que sente falta da televisão e do Brasil.

“Sinto muita (falta), bastante mesma. Mas, enfim, não dá para ter tudo. Eu ainda, até pouco tempo, fazendo matérias. Eu sinto falta do estúdio, do ambiente. Só tenho boas recordações das emissoras por onde passei, SporTV, Band, Record, só tenho boas recordações, fiz grandes amigas. Tenho saudade, do dia a dia, da loucura. Mas foi o que falei, eu precisava me dedicar mais ao crescimento delas. Quem sabe no futuro, nesse momento quero me dedicas as meninas”, finalizou.