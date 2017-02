Não foi só na ESPN. Brincadeira de narrador do EI também gerou crise na web

A decisão entre New England Patriots e Atlanta Falcons, no Super Bowl, foi uma partida difícil para os narradores brasileiros. Tanto Everaldo Marques, na ESPN, como Octavio Neto, do Esporte Interativo, tiveram lidar com a ''patrulha da internet''. O primeiro fez um elogio a Lady Gaga usando seu bordão '' você é ridículo''. Já o segundo brincou com Anitta, o suficiente para sofrer diversos ataques nas redes sociais.

Durante o show de Lady Gaga, no intervalo da partida, Octavio resolveu brincar com Anitta pelo fato dela ter feito show no festival Planeta Atlântida, com transmissão no Multishow. Após o fim do show da americana, o apresentador soltou a frase: ''Quem é Anitta na fila do pão perto da Lady Gaga?''. Mas, sua inocente brincadeira acabou dando munição para que ele sofresse uma série de críticas de fãs da cantora.

“Na verdade, eu fui mal interpretado pelos que estavam assistindo nossa transmissão pela primeira vez. Quem assiste às transmissões da NFL sabe o quanto eu brinco com as coisas que estão em evidência no cotidiano, nas redes sociais, coisas que estão sendo comentadas no momento. Um dia antes do Super Bowl eu acompanhei o show da Anitta no Planeta Atlântida e foi um showzaço. Na hora do intervalo do Super Bowl eu lembrei disso e brinquei. Não foi nada planejado, nada premeditado”, se explicou Octavio ao UOL Esporte.

“Acho a Anitta uma artista fantástica e admiro muito a trajetória e o trabalho dela. Não tive qualquer intenção de menosprezar. Na verdade, a brincadeira foi muito mais no sentido de exaltar que a Lady Gaga havia acabado de fazer um baita espetáculo ali no intervalo. Os fãs da Anitta que conhecem o meu trabalho reconheceram isso. O importante é que não haja desrespeito. Eu sempre enxerguei as coisas de maneira divertida e esse vai continuar sendo o meu estilo”, completou.

Assim como no caso de Everaldo Marques, a internet também se dividiu. Quem conhecia o estilo do narrador Octavio o elogiou no Twitter, enquanto os fãs da cantora o atacaram.

“Lava sua língua com sabão em pó. Antes de falar da Anitta”, escreveu uma fã. “Você e o Everaldo deram aula de profissionalismo. Muitos nem se explicariam pra essas crianças”, defendeu outro.

A série de ataques sofridas por Octavio se explica pelo sucesso que o Super Bowl atingiu na TV brasileira no último fim de semana. O Esporte Interativo teve 1,4 milhão de telespectadores contra 754 mil da ESPN. Vale ressaltar que a emissora da Disney televisionou o duelo na TV fechada e o outro canal na TV aberta.

Leandro Carneiro

Do UOL, em São Paulo