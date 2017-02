“Amigão” Paulo Soares estica férias na ESPN e ficará quase 3 meses em spa

Os fãs da dupla Amigão e Antero Greco na edição noturna do SportsCenter, da ESPN, vão ter que se acostumar a ficar sem o apresentador por um tempo. Mas podem ficar tranquilos que ele logo vai voltar. Paulo Soares, o Amigão, decidiu esticar as férias na emissora e vai passar uma temporada em um spa.

Amigão vai ficar fora da TV por um período de três meses e planejar ficar de 60 a 80 dias no spa, em Sorocaba, para descansar, recarregar as energias e também perder peso.

“Gosto de ir para lá, me ajuda a abaixar um pouco de peso, dar uma normalizada, descansar… são férias né? Só que dessa vez um pouco mais longas”, contou ao UOL Esporte. “Achei que poderia ser mais proveitoso para mim, para eu ficar um tempo maior. Eu luto muito contra o peso, tenho problema de coluna, sempre fui um pouco refém da minha coluna, então o spa me ajuda. Já aproveito para recarregar as baterias”.

Nos anos anteriores, Amigão já tinha o costume de tirar férias no primeiro semestre e pegar um período de folgas na segunda metade do ano para se dedicar à saúde no spa. Dessa vez, ele decidiu juntar os dois períodos.

O apresentador já está fora do SportsCenter e está sendo substituído por André Kfouri. Nesta semana, ele tem aproveitado para curtir a família e passear pelo interior do estado de São Paulo.

Amigão contou com o total apoio da emissora na decisão de ficar um tempo mais longo fora do ar. Já são 23 anos de casa, sendo a maior parte deles no comando do SportsCenter ao lado do comentarista Antero Greco (16 anos). A parceria da dupla, que já virou uma marca do canal, é motivo de orgulho para ele.

“Já são 16 anos no SportsCenter, é bastante tempo, imagino que seja o programa com a mesma formação de maior tempo no ar em televisão no geral. Não me lembro de algum outro. Tem Jô, Fausto, mas em parceria acredito que seja algo inédito. Tomara que fique mais muitos anos. A gente se fala o tempo todo, a gente está sempre junto. Isso é uma coisa legal, todo mundo é muito unido, isso é uma marca da ESPN”.

E ele tranquiliza os fãs que sentirem sua falta. “Daqui a pouco eu volto, espero que mais magro”, brinca antes de finalizar. “É bastante tempo. Se eu não aguentar eu volto antes para a TV”.

Luiza Oliveira

Do UOL, em São Paulo