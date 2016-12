Ronda agradece apoio de fãs e diz: “Provarei que está tudo bem amanhã”

Após sair calada da encarada com Amanada Nunes nesta quinta-feira (29) na pesagem para o UFC 207, Ronda Rousey agradeceu o apoio dos fãs pelas redes sociais.

''Obrigado a todo mundo que venho me apoiar hoje nas pesagens. Esperando para provar para vocês que está tudo bem amanhã. Vai ser o melhor Ano Novo de todos'', escreveu em seu Instagram.

Nesta quinta, Ronda subiu para pesagem com semblante sério e soltou apenas um leve sorriso para o fãs. Já amanda roubou a cena: entrou com uma máscara de leoa, foi vaiada pelo público americano e disse que provará que ela é a campeã.

Na hora da encarada, elas seguiram a cartilha: punhos fechados, olho no olho e sem provocações. O card principal do UFC 207 está marcado para começar às 22h15 do horário de Brasília. A luta entre Ronda e Amanda que valerá o cinturão dos galos deve começar na primeira hora da madrugada de sábado.